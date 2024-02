Scontro frontale con un'auto, scooterista in fin di vita in via Salvo D'Acquisto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questa sera intorno alle ore 19.30 si è verificato un incidente all'intersezione tra via Salvo 'Acquisto e via Falcone. Da una prima ricostruzione, pare che uno scooter che procedeva in direzione di via Morane abbia impattato contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta ed era impegnata in una svolta a sinistra verso via Falcone. L'impatto è stato frontale e violento.

Lo scooterista ha perso conoscenza ed è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiesto l'intervento del 118. Ambulanza e automedica si sono portate sul posto e il personale ha iniziato le manovre di rianimazione. Il paziente, rimasto sempre incosciente, è stato caricato in ambulanza e portato verso l'ospedale di Baggiovara in condizioni critiche.

La Polizia Locale di Modena ha iniziato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e parte dell'incrocio è stata chiusa al transito. ++ Seguiranno aggiornamenti ++