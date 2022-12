Auto contro scooter, una vittima sulla provinciale tra Castelvetro e Spilamberto

Oggi pomeriggio poco prima delle ore 15.00 si è verificato un incidente dalle conseguenze mortali lungo la Provinciale 569 (via Statale) che ha coinvolto un'autovettura e uno scooter. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Ossi. Ancora da chiarire l'esatta dinamica.

Purtroppo per il motociclistica, un uomo di 38 anni, non c'è stato nulla da fare, l'uomo è deceduto pressoché sul colpo a seguito dell'impatto con l'asfalto. A nulla è valso l'intervento dei mezzi di soccorso del 118: il medico ha dovuto constatare il decesso dello scooterista.

I rilievi dell'accaduto sono in corso da parte degli agenti della Polizia Locale delle Terre di Castelli. La circolazione sulla Provinciale è stata interrotta nel tratto compreso tra via Sant' Eusebio e via Lugazzo.