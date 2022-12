Tamponamento fra tre auto in via Vignolese, grossi disagi al traffico

Intorno alle ore 17.00 di questo pomeriggio si è verifiacato un tamponamento fra tre auto che percorrevano via Vignolese alle porte di Modena. L'incidente è avvenuto nella zona di Collegarola, proprio di fronte al distributore di carburante Tedeschini e ha viste coinvolte tre vetture che procedevano in direzione della città.

Fortunatamente l'impatto non è stato estremamente violento e gli automobilisti coinvolti non avrebbero riportato conseguenze serie. Soltanto per un ferito, un uomo di 60 anni, si è reso necessario l'intervento del 118, giunto sul posto con ambulanza e automedica. L'uomo è stato quindi trasportato all'ospedale di Baggiovare iìcon codice di media gravità.

Sul posto è intervenuta anche l'Infortunistica Stradale della Polizia Locale per eseguire i rilievi e gestire la viabilità.

La circolazione non è stata interrotta, potendo sfruttare la deviazione attraverso il distributore. Tuttavia si registrano importanti rallentamenti lungo tutta l'asse di Via Vignolese, la Tangenziale e via Emilia Est.