Incidente su via Vignolese, auto impazzita colpisce 5 veicoli

Intorno alle 16 di questo pomeriggio si è verificato un incidente in via Vignolese all'altezza con via Fregni.

Secondo una prima ricostruzione e in base alle testimonianze delle persone presenti sul luogo una vettura, una Mini Cooper, che proveniva da via Fregni avrebbe prima urtato un'auto in sosta lungo la strada e successivamente si sarebbe scontrata contro due vetture che percorrevano via Vignolese per andare ad arrestare la sua corsa contro una quarta auto in sosta e a questo punto pare sia stato coinvolto un ulteriore veicolo in movimento. Per un totale di 5 auto coinvolte

Secondo quanto ricostruito è probabile che conducenti abbiano perso il controllo dei veicoli a seguito dello scoppio dell'airbag

Non si registrerebbero feriti gravi.

Il traffico è stato chiuso all'imboccatura di via Vignolese da via de cucchiari. Per tornare a scorrere solo verso le 17.15.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso è la gestione del traffico