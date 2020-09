Tenta di rubare dei vestiti al supermercato, arrestato un 49enne di San Possidonio

Mercoledì 2 settembre un 49enne di San Possidonio è entrato al supermercato Interspar che si trova all’interno del centro commerciale Ipercity ad Albignasego, in provimcia di Padova. Lì ha preso alcuni abiti, per un valore di circa 330 euro, e li ha messi dentro una borsa schermata. Ma è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri, poi rimesso in libertà dall’autorità giudiziaria. La refurtiva è stata restituita al supermercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.