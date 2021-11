Abbandono di rifiuti in vetroresina, individuati e sanzionati i responsabili

Dopo una proficua attività investigativa e, con l'aiuto delle indicazioni fornite da cittadini che fanno parte anche del "controllo di vicinato", il Nucleo della Polizia di Prossimità del Comando Polizia Locale di Sassuolo, ha finalmente risolto il rebus degli abbandoni di manufatti in vetroresina, che stavano creando un disagio ambientale non di poco conto. Sono stati, infatti, una decina gli abbandoni rinvenuti su varie zone del territorio del comune di Sassuolo: via Ancora, via Casiglie Strada Alta, via Monaco, area supermercato Ins, ciclopedonale del Secchia, via Fossa, via Gorrieri e via Baschieri; per un peso complessivo di quasi 50 quintali.

Il Nucleo della Polizia di Prossimità è arrivato a scoprire gli autori di tali abbandoni partendo da alcuni elementi, riconducibili alla natura, alla forma, e di conseguenza alla possibile provenienza dei manufatti, nello specifico stampi in vetroresina.

Si è proceduto, inoltre, a controllare e vagliare numerose targhe di veicoli, risalendo alla fine ai veicoli condotti dagli autori degli abbandoni. Quest'ultima, è stata un'attività particolarmente difficoltosa in quanto, le informazioni ricevute al Comando riguardavano dati solo parziali delle targhe dei mezzi coinvolti, e pertanto si è dovuto effettuare un complesso controllo, volto a risalire ai veicoli "impegnati" nell'attività illecita.

A seguito di quanto accertato e, dall'individuazione dei trasgressori, la Polizia Locale sta procedendo nei confronti di questi ultimi, mediante le relative sanzioni previste per questa tipologia di illeciti. Inoltre, sotto stretto controllo della Polizia di Prossimità, tutti i rifiuti "speciali" sono stati già completamente rimossi e conferiti correttamente c/o una Ditta specializzata, con sede nella zona del Distretto Ceramico, ovviamente con spese a carico dei trasgressori, che hanno dovuto altresì presentare la relativa certificazione, comprovante il corretto smaltimento.

"E' stato effettuato un ottimo lavoro investigativo – afferma il Comandante della Polizia Locale di Sassuolo Rossana Prandi - e ciò è il risultato della professionalità raggiunta dagli Operatori, che hanno in passato già risolto casi analoghi, ma mai di questa entità. È stata inoltre fondamentale la tempestività che è intercorsa dall'inizio degli abbandoni, allo svolgimento delle indagini durate un lasso di tempo relativamente breve. Non ultimo l'aiuto dei cittadini, fortemente sensibili alle tematiche sull'ambiente ed alle nuove tecnologie in dotazione alla Polizia Locale, in merito al controllo dei veicoli in transito sul territorio del Comune, ed all'utilizzo della videosorveglianza".

Un plauso anche da parte del Sindaco Gian Francesco Menani e del Vicesindaco Camilla Nizzoli, alla Polizia Locale ed un ringraziamento a quei cittadini che hanno reso possibile l'individuazione degli autori degli abbandoni, lanciando nel contempo un chiaro messaggio che i controlli relativi agli abbandoni di rifiuti verranno intensificati, e proseguiranno con maggior intensità.