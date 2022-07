Occupati gli ex uffici comunali di Mirandola, blitz della Polizia Locale

Ieri mattina la Polizia Locale di Mirandola ha effettuato un sopralluogo presso gli ex uffici comunali di via Montanari, in centro storico. Lo stabile in disuso, come si temeva, ha prestato il fianco agli sbandati, che vi hanno trovato rifugio dopo aver forzato gli accessi.

Gli agenti si sono trovati davanti ad un vero e proprio accampamento, con giacigli, resti dei pasti consumati, rifiuti di ogni genere e persino escrementi.

L'arrivo della Municipale ha colto di sorpresa un occupante, che si trovava ancora all'interno degli uffici. L'uomo è stato accompagnato al Comando e fotosegnalato: dovrà rispondere del reato di invasione di edifici, per il quale è stato denunciato a piede libero.

Al termine dell'ispezione l'edificio è stato di nuovo chiuso, nella speranza che i sigilli questa volta vengano mantenuti e in attesa di capire il destino dell'immobile.