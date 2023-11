Accerchiano la vittima per derubarlo del portafogli, individuati gli autori a Bomporto

I Carabinieri della Stazione di Bomporto hanno ricostruito la dinamica di più rapine commesse in strada nei giorni scorsi, alcune delle quali condotte sferrando anche alle vittime calci e pugni.

Secondo quanto ricostruito le rapine in questione, avvenute sul territorio di Bomporto, sarebbero principalmente due commesse nei primi giorni di novembre. Anche la dinamica risulta pressoché identica. Il gruppo di malviventi sceglie la sua vittima e poi vi si avvicina. Dopo averla accerchiata impedendole la fuga sarebbero iniziate le minacce per farsi consegnare i soldi fino a sfociare in calci e pugni

Grazie all'incrocio tra le dichiarazioni delle vittime, delle telecamere di videosorveglianza e delle indagini, una parte dei responsabili sarebbero stati identificati e denunciati in stato di libertà dagli stessi Carabinieri di Bomporto. Tuttavia secondo i militari si tratterebbe di rapinatori itineranti, non quindi fissi a Bomporto, e cioè che si muovono tra i vari comuni mettendo a segno i loro colpi.

Gli accertamenti proseguiranno, così come i servizi di prevenzione generale che la Compagnia Carabinieri di Modena ha disposto all’indomani degli eventi criminosi.