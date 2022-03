Profughi Ucraina. Lamorgese: "Contributi e accoglienza diffusa" | VIDEO

In prefettura a Bologna il comitato per l'emergenza convocato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini

Oggi in prefettura a Bologna la riunione del Comitato istituzionale regionale per l’Emergenza Ucraina. All'ordine del giorno le modalità di accoglienza dei profughi, i numeri degli arrivi, l’assistenza sanitaria, l’inserimento scolastico per i minori e un'analisi complessiva della situazione in Emilia-Romagna.

Convocato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, presenti la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, la capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Francesca Ferrandino, e - in videocollegamento - il coordinatore delle Prefetture dell’Emilia-Romagna e prefetto di Bologna, Attilio Visconti.