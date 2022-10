Ferito da una coltellata all'addome, ai domiciliari l'ex compagna

Nel tardo pomeriggio di martedì un appartamento in strada San Faustino è stato teatro di un accoltellamento tra due ex compagni. Lo riferisce oggi Il Resto del Carlino. L'uomo, un 54enne, è finito all'ospedale con una profonda ferita all'addome, provocata da un coltello da cucina. I sanitari hanno raggiunto l'abitazione e lo hanno soccorso, trasferendolo poi a Baggiovara dove è stato sottoposto ad un intervento e dove si trova tutt'ora ricoverato. La ferita riportata è stata grave, ma i medici sono stati in grado di intervenire per tempo e ora l'uomo sarebbe fuori pericolo.

E' stata la stessa ex compagna, una donna di origine Ucraina che da anni lavora a Modena come badante, a chiedere l'intervento dei soccorritori, cui ha poi fatto seguito quello della Polizia di Stato.

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'accaduto. Il 54enne è chiaramente stato attinto da una coltellata, ma al momento non sono chiari i contorni della vicenda, che potrebbe essere susseguita ad una lite fra i due, che avevano interrotto la loro relazione.

Ora toccherà alla Squadra Mobile sentire i due protagonisti e ricostruire l'accaduto per accertare la volontarietà del gesto. Sarà infatti fondamentale comprendere se si sia trattato di un affondo deliberato o se di una reazione di fronte ad un atteggiamento aggressivo dell'uomo, quindi a scopo difensivo. Al momento, sempre secondo quanto riferito dal Carlino, la donna si troverebbe agli arresti domiciliari, in quanto indagata per il reato di tentato omicidio.