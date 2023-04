Giovane accoltellato alla schiena accanto al residence Costellazioni, fermato un 24enne

La Polizia di Stato è stata impegnata nell'ultima settimana nelle indagini sull'ennesimo fatto di sangue accaduto in città. Intorno alle ore 6.40 di giovedì 13 aprile, infatti, è giunta la segnalazione di soccorso alla sala operativa della Questura da parte di personale del 118, in quanto nei pressi del residence di via delle Costellazioni era stato trovato e soccorso un ragazzo con una profonda ferita da taglio alla schiena.

Le pattuglie della Squadra Volante, insieme al personale della Squadra Mobile, sono intervenute nell'immediatezza e, dopo aver fornito i primi soccorsi alla vittima, un giovane straniero di 22 anni, gli agenti hanno avviato le indagini.

Gli inquirenti hanno raccolto le immagini delle telecamere di videosorveglianza presemi ed acquisito le prime informazioni dei testimoni. I poliziotti sono così riusciti a rintracciare e fermare il sospettato, un cittadino somalo di 24 anni, che è stato sottoposto a fermo in quanto indagato per tentato omicidio.

Il giovane, mentre recuperava alcuni indumenti per seguire gli agenti in Questura, ha perso un coltello a serramanico, subito recuperato. I vestiti, comparati con le immagini della videosorveglianza, sono risultati compatibili con quelli indossati al momento dell'aggressione. Il coltello, una volta aperto, presentava delle evidenti tracce di sangue.

Nella giornata di ieri il G.I.P., all'esito dell'udienza, ha convalidato il fermo ed applicato la misura della custodia in carcere in conformità alle richieste della Procura.

Il 22enne era stato trasportato all'ospedale di Baggiovara, dove è stato ricoverato con una prognosi iniziale di 30 giorni por perforazione del polmone sinistro. Nei giorni scorsi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di drenaggio.