Lite in ceramica culmina con un accoltellamento, arrestato un 30enne

Sono al vaglio i motivi della lite fra due persone avvenuta sul posto di lavoro, presso una ditta di Casalgrande, nel reggiano. Il dissidio è degenerato in violenza, con uno dei due uomini che avrebbe sferrato una coltellata sul braccio sinistro dell’altro, procurandogli lesioni per una prognosi di 30 giorni. Le indagini avviate dai carabinieri della Tenenza di Scandiano, hanno permesso di risalire in brevissimo tempo all'identità dell'aggressore di e rinvenire l’arma del delitto, un coltello della lunghezza di 18 cm di cui 7 cm di lama, che l’uomo aveva nascosto nel lavandino della cucina della sua abitazione.

Per questi motivi con l’accusa di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere i Carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno arrestato un 30enne residente nel modenese, ristretto a disposizione della Procura reggiana.

I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì, 5 giugno, quando una pattuglia dei carabinieri di Scandiano è stata inviata dalla centrale operativa dei Carabinieri presso una ceramica di Casalgrande dove era avvenuto l'accoltellamento. I militari, giunti sul posto, hanno trovato il personale del 118 già intento a soccorrere la persona ferita, successivamente identificata in un 44enne, il quale è poi stato trasportato presso l’ospedale di Baggiovara.

L'autore dell’aggressione si era già allontanato, ma le sue generalità erano note e sono stati subito sentiti i testimoni presenti al momento dell’accaduto. I Carabinieri si son portati presso l'abitazione del 30enne, che era rincasato e qui hanno recuperato l'arma del delitto, che nel frattempo era stata ripulita e nascosta nel lavabo. In base agli elementi raccolti, il presunto aggressore è stato tratto in arresto e portato in cella in attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria.