Un altro accoltellamento alle Costellazioni, ventenne ferito nel pomeriggio

Ancora un fatto di sangue nei pressi del residence Costellazioni. Ieri pomeriggio intorno alle 18.30 un giovane straniero di 20 anni è stato ferito con un'arma da taglio: il giovane è stato soccorso dai sanitari e dal medico del 118 e trasportato all'Ospedale di Baggiovara.

Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, l'iniziale preoccupazione per la serietà delle ferite riportate all'addome è scemata una volta giunto al Pronto Soccorso, dove è stato medicato e poi dimesso qualche ora più tardi.

Ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda, sulla quale indaga la Polizia di Stato che intervenuta sul posto per raccogliere elementi utili.

Si tratta purtroppo del secondo accoltellamento in un mese davanti al residence che ospita molti cittadini stranieri, compresi i minori soli. Lo scorso 13 aprile, infatti, un 22enne era stato aggredito alle spalle e accoltellato alla schiena, con perforazione del polmone. Per quei fatti è stato tratto in arresto un 24enne, accusato di tentato omicidio.

L'episodio delle scorse ore conferma la criticità di un luogo nel quale si mischiano storie di disperazione e di droga e dove l'integrazione dei giovani migranti - che si alternano frequentemente nella struttura - resta un traguardo troppo arduo da raggiungere.