Illegalità in zona Tempio-Stazione, i controlli non hanno impedito l'omicidio

Aveva soltanto vent'anni il ragazzo che ieri pomeriggio ha perso la vita in Corso Vittorio Emanuele, alle porte del centro storico di Modena. I plurimi fendenti al collo e alla gola non gli hanno lasciato scampo: si è accasciato sulla pista ciclabile in un bagno di sangue, e a nulla è valso il repentino intervento del personale sanitario, che ha dovuto constatarne il decesso poco dopo l'arrivo all'Ospedale di Baggiovara.

La vittima dell'aggressione, di origine africana, era venuta a Modena in treno nel primo pomeriggio di ieri a bordo di un treno partito da Reggio Emilia, città in cui era domiciliata. Mentre camminava lungo il viale, il giovane è stato aggredito da due persone, che senza un apparente motivo gli hanno sferrato le coltellate fatali per poi darsi alla fuga verso piazzale Natale Bruni o verso la Stazione ferroviaria.

Se, stante l'incessante lavoro della Polizia, il movente dell'omicidio e l'identità delle persone che lo hanno commesso rimane per ora ignota, stando a quanto riferito da un amico pare che anche il giorno prima lo stesso ventenne fosse stato vittima di un'aggressione. I due aggressori sono stati descritti come giovani dai caratteri nordafricani: hanno agito in maniera estremamente violenta, colpendo senza ombra di dubbio in modo preciso con l'intenzione di uccidere.

Non è da escludersi che l'aggressione, possa essere legata ad una conoscenza pregressa tra la vittima e gli assassini, forse legata anche a questioni di stupefacenti. Spaccio di droga che, della zona diventata teatro della brutale aggressione, notoriamente costituisce un tasto dolente, in particolare ai Giardini Ducali. Corso Vittorio Emanuele infatti, è parte integrante del percorso che collega i Giardini Ducali con la stazione dei treni, passando vuoi per la Zona Tempio, vuoi per l'Ex Manifattura Tabacchi, zone ben note alle cronache come centro nevralgico dell'illegalità alle porte del Centro Storico.

Illegalità di fronte alla quale le Forze dell'Ordine certo non chiudono gli occhi, bensì intervengono - al netto dei mezzi e del personale a disposizione - con attività mirate. Nei giorni scorsi infatti, l'intervento straordinario della task force della Polizia ha permesso di sanzionare tre attività illecite, mentre qualche giorno prima l'intensificazione dei controlli dei Carabinieri ha portato alla denuncia di uno spacciatore. Tali attività però, evidentemente, non sono state sufficienti per impedire che due persone togliessero la vita ad un giovane con inaudita ferocia.

Pare quindi lecito interrogarsi sulla questione della sicurezza nel centro storico di Modena, che dopo l'omicidio di Moahmmad Arham di 16 anni al Parco Novi Sad, anche lui accoltellato a morte, seppellisce la seconda giovane vita straniera in soli cinque mesi.