Accoltellamento in un edificio abbandonato a Ponte Alto, grave un 30enne

Intorno all’una della scorsa notte un uomo ha riportato gravi ferite di arma da taglio a seguito di un’aggressione avvenuta a Ponte Alto di Modena. Da una prima ricostruzione pare che lo scontro sia avvenuto all’interno di un edificio, un locale pubblico abbandonato da almeno un anno che si trova proprio a ridosso del ponte.

Il 30enne ferito si è trascinato fuori dallo stabile in cerca di aiuto: ha suonato il campanello di un’abitazione situata a pochi metri dal luogo dell’aggressione, in via Metastasio, ma qui nessuno ha risposto. I residenti hanno infatti spiegato di non aver sentito alcun suono. Il giovane si sarebbe quindi portato sulla strada principale dove la sua presenza è stata notata. Sul posto è quindi arrivata un’ambulanza del 118 che ha soccorso il 30enne, accompagnandolo all’ospedale di Baggiovara.

Questa mattina a Ponte Alto è intervenuta la Polizia di Stato per eseguire i rilievi sul luogo dell’aggressione. La Scientifica ha effettuato un accurato sopralluogo dello stabile abbandonato, che è poi stato sigillato e posto sotto sequestro.

Come riferito dai residenti, dopo la chiusura al pubblico, il locale era diventato un rifugio abituale per cittadini stranieri. Nei mesi scorsi era stato svolto n sopralluogo da parte della Polizia Locale di Modena, che aveva identificato alcuni occupanti; tuttavia l’occupazione era regolarmente proseguita senza soluzione di continuità. – Seguiranno aggiornamenti-