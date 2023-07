Accoltellamento fuori dalla sala slot a Sassuolo, condannati i due aggressori

Si è concluso questa mattina il processo penale a carico di due uomini di 42 e 46 anni di origine magrebina, che nella notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo 2022 hanno accoltellato un 54enne sassolese all'uscita di una sala slot di Sassuolo, procurandogli lesioni talmente gravi da causargli la perdita di un occhio.

Quanto realmente accaduto quella notte è stato ricostruito in sede processuale, dove le indagini difensive hanno contribuito a derubricare il reato di cui i due erano accusati in lesioni, a fronte di un'imputazione iniziale per tentato omicidio. Pare che il diverbio fosse nato all'interno della sala slot in seguito a ripetute provocazioni del 54enne, alle quali avrebbe fatto seguito una reazione violenta e spropositata dei due imputati, che lo avrebbero accoltellato all'esterno del locale riducendolo in fin di vita.

Al fermo dei due uomini, effettuato a meno di 24 ore dai fatti dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, è seguito un processo svoltosi presso il Tribunale di Modena e terminato questa mattina. All'esito del giudizio abbreviato, i due uomini sono stati condannati ad una pena rispettivamente di 3 anni e due mesi e 3 anni e quattro mesi di reclusione. Alla parte civile è stata riconosciuta una provvisionale di 70mila euro. A margine della sentenza, la difesa dei due condannati ha dichiarato che ricorrerà in Appello.