Lite in piazza a Sassuolo, 37enne accoltellato al torace

Via Tien An Men

Una lite sfociata in violenza è costata una grave ferita ad un 37enne di origine marocchine, in Italia senza fissa dimora. E' accaduto ieri sera vero le ore 23 a Sassuolo, in Piazza Tien An Men, dove l'uomo ha avuto un alterco con un connazionale. A seguito el litigio, l'altro lo avrebbe colpito con un coltello o comunque con un oggetto tagliente all'atezza del torace.

Il 37enne è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'Ospedale di Baggiovara, dove risulta ancora ricoverato non in pericolo di vita-

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Sassuolo per identificare l'autore, allontanatosi subito dopo i fatti.