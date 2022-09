Giovane accoltellato in stazione, aggressore condannato per tentato omicidio

E' stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione per tentato omicidio, oltre che per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi, il 50enne italiano, pregiudicato, che nel febbraio dello scorso anno aveva aggredito un 27enne ghanese intervenuto per sedare una lite nei pressi della Stazione Ferroviaria di Modena. Un reato maturato nell'ambito dell'emarginazione, tra persone tossicodipendenti, in un luogo non certo nuovo a fatti di simile tenore.

La ricostruzione dei fatti

Era la sera del 14 febbraio 2021, quando, intorno alle ore 21, un 27enne ghanese si è intromesso cercando di sedare una lite in corso tra due persone a ridosso della Stazione Ferroviaria. Uno dei due, un 50enne italiano, ha reagito in malo modo e dopo che il diverbio si è fatto più acceso ha estratto un coltello e ha sferrato alcuni colpi al giovane straniero, per poi darsi alla fuga all'interno della stazione lasciandolo riverso a terra.

L'uomo è stato immediatamente raggiunto dai militari dell'Esercito presenti in stazione impegnati nel servizio Strade Sicure, che lo hanno bloccato sul binario 1, riuscendogli a sfilare il coltello ancora sporco di sangue che teneva in pugno dal momento dell'aggressione.

Nel frattempo alcune persone che avevano assistito ai fatti hanno allertato i soccorsi, che sono intervenuti sul posto con due ambulanze e un'auto medica. Il 27enne, nonostante avesse perso molto sangue per i colpi ricevuti al polpaccio e all'addome, è stato trasportato all'Ospedale, dal quale è stato dimesso con due settimane di prognosi.

La tesi della difesa

L'imputato, difeso dall'Avv. Nicoletta Tietto, riteneva che le coltellate sferrate al 27enne fossero un tentativo di difesa (e non di omicidio) dall'aggressione da parte dello stesso e della terza persona coinvolta, mai identificata pur essendo conosciuta dalla parte lesa.

La sentenza

Questa mattina in aula, il Giudice ha avallato la tesi accusatoria del PM De Santis, condannando il 50enne a sei anni e sei mesi di reclusione. La ricostruzione dei fatti, sarebbe supportata anche da una testimonianza video ripresa dalle videocamere di sorveglianza della stazione e acquisita dalla Polizia.