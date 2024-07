Accoltellato al petto nella notte in zona Costellazioni, straniero in ospedale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un uovo episodio di violenza è andato in scena in zona Costellazioni. Pochi minuti dopo la mezzanotte di ieri, un giovane è stato soccorso dal 118 a seguito di una ferita da arma da taglio. L'aggressione sarebbe avvenuta nel sottopasso che attraversa la Tangenziale Neruda e conduce appunto alla struttura di accoglienza, dove la vittima risiede nell'abito dei progetti di accoglienza migranti.

Lo straniero, un nordafricano di 27 anni, è stato attinto al petto con un colpo penetrante, inferto con ogni probabilità con un coltello. Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica che hanno prestato le prime cure all'uomo, poi trasportato in gravi condizioni all'Ospedale di Baggiovara.

Attualmente la vittima si trova ricoverata in terapia intensiva, dopo essere stato affidato al Trama Team. Tuttavia, le sue condizioni non sarebbero tali da metterlo in pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini su quanto accaduto, con l'obiettivo di rintracciare l'aggressore.

Un episodio che purtroppo segue altri analoghi che si sono verificati nel tempo (due accoltellamenti lo scorso anno) in quell'area caratterizzata da una forte presenza di stranieri per via dell'ex studentato trasformato in centro di accoglienza, nonchè dall'essere stabilmente un crocevia di spaccio di droga.