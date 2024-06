Accoltellato in via Emilia Centro, 19enne soccorso dalla Polizia Locale e dal 118

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sembra assumere tutti i contorni di un'aggressione all'arma bianca quanto accaduto oggi pomeriggio in via Emilia Centro. Intorno alle 17.45 un ragazzo di 19 anni si è presentato al "Punto Città Sicura" di piazza Matteotti e ha chiesto aiuto agli agenti della Polizia Locale che si trovavano al presidio. Vedendolo sanguinante al torace, gli agenti hanno chiesto immediatamente l'intervento del 118.

Sul posto si sono portati immediatamente ambulanza e automedica e hanno soccorso il giovane. Il 19enne - cittadino italiano - è stato accompagnato all'Ospedale di Baggiovara in codice di media gravità: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita e la ferita sembrerebbe superficiale.

Secondo quanto ricostruito fin'ora, il ragazzo sarebbe stato aggredito mentre si trovava con la sua bicicletta in via Emilia all'altezza dell'incrocio con via Badia. Non è chiaro quale sia stato lo scopo dell'aggressione, nè quale oggetto sia stato utilizzato dall'aggressore. La Polizia Locale ha raccolto alcuni elementi utili all'indagine.