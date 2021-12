Tentato omicidio, gravissimo un uomo accoltellato al petto. Indagini in corso

Questa mattina poco dopo le ore 8 un uomo è stato soccorso dal 118 in via Guarino Guarini, all'angola con via Bondigli, a Modena. L'uomo presentava diverse gravi ferite da arma da taglio e perdeva molto sangue: un passante si è accorto della sua presenza e ha chiamato i soccorsi. Il 41 enne, di origine straniera, è stato portato in ospedale a Baggiovara, dove attualmente si trova ricoverato in gravi condizioni, in Terapia Intensiva e in prognosi riservata.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che sta svolgendo accertamenti sull'accaduto, anche grazie ai rillievi della Scientifica. Pare che l'aggressione si sia consumata all'interno di un'abitazione di via Bondigli, dalla quale il ferito è poi uscito trascinandosi lungo la strada. Seguiranno aggiornamenti