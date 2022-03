Ferito in strada a Sassuolo dopo una lite, gravissimo un uomo

Intorno alla mezzanotte di ieri in via Regina Pacis, a Sassuolo, si è consumata una lite che ha avuto conseguenze molto gravi. E' accaduto nei pressi di una sala giochi. Un uomo di 54 anni ha infatti riportato lesioni molto serie, causate da un'arma da taglio o da un altro oggetto che lo ha raggiunto con una serie di fendenti, in particolare all'addome.

Il ferito è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso all'Ospedale di Baggiovara, dove attualmente si trova ricoverato in Terapia Intensiva e in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero critiche.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri, intervenuti sul posto. E' in corso la ricostruzione dell'accaduto: parrebbe trattarsi di un dissidio tra due sole persone, per ragioni al momento non note. Seguiranno aggiornamenti