Fuoriuscita di acido in un'azienda, operaio in ospedale

Poco prima delle ore 9 si è verificato un infortunio sul lavoro presso la Nuova Zincatura Modenese, azienda ha sede in uno dei capannoni di via delle Nazioni, in zona industriale Modena Nord. Sarebbe stata una perforazione accidentale di un contenitore a provocare la fuoriuscita di acido cloridrico, utilizzato per le lavorazioni, che si sarebbe rapidamente sparso negli ambienti.

A farne le spese un operaio trentenne, il quale ha inalato i fumi della sostanza altamente tossica. Il lavoratore è stato soccorso dal personale sanitario e dal medico del 118 per poi essere trasportato in ospedale.

Sul posto si sono portati i carabinieri per i rilievi dell'accaduto, seguiti poi dal personale di Hera e dai tecnici di Arpae per le valutazioni sull'impatto ambientale dello sversamento, mentre la Polizia Locale ha gestito la viabilità.

I danni paiono abbastanza contenuti e nel pomeriggio l'area sarà sottoposta a bonifica da parte di una ditta specializzata.