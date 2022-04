'ndrangheta Aemilia, si apre il processo in Cassazione

Aemilia, ultimo atto. Inizia oggi a Roma, in Corte di Cassazione, l'ultimo giro di boa per l'inchiesta che a gennaio del 2015 ha svelato il radicamento trentennale della 'ndrangheta tra Reggio Emilia e Modena. Nella sentenza di primo grado, arrivata a ottobre 2018, erano stati inflitti 1.200 anni di carcere, poi ridotti a 712 in appello.

La Suprema Corte - con sentenza prevista il prossimo 6 maggio - chiuderà ora il cerchio giudiziario sulle posizioni di 87 imputati. Tra loro Michele Bolognino, i fratelli Palmo e Giuseppe Vertinelli, Gaetano Blasco, e, tra gli emiliani, i reggiani Mirco Salsi, Silvano Vecchi, Omar Costi e il costruttore modenese Augusto Bianchini.

Già ad ottobre di quattro anni fa, pochi giorni prima della sentenza di primo grado del rito ordinario, la Cassazione si era pronunciata confermando le condanne per le 40 persone che avevano scelto sin dall'inizio il rito abbreviato e tra loro gran parte dei capi della cosca: Nicolino Grande Aracri, Nicolino Sarcone e Alfonso Diletto.

L'Unione Comuni Modenesi Area Nord saluta "con soddisfazione" l'avvio di questa fase processuale: l'inchiesta ha interessato in particolare proprio la Bassa modenese per quanto riguarda il tentativo della criminalità organizzata di infiltrarsi nella ricostruzione post sisma. "Come Unione abbiamo creduto fin dal primo momento nella giustizia e ci siamo costituiti parte civile in tutti i gradi di giudizio. Ora attendiamo che si termini la fase giudiziaria, per avere un ulteriore strumento per dire ai cittadini che non bisogna cedere ai richiami dell'illegalità", commenta il presidente dell'Ucman Alberto Calciolari.

"Il pensiero- aggiunge- va alle nuove generazioni, ai ragazzi e alle ragazze delle scuole, perché se la giustizia riguarda gli adulti, la scuola e noi amministratori dobbiamo pensare ai giovani. E la sentenza che uscirà dalla Cassazione sarà uno strumento importante per parlare ai ragazzi".