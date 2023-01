Aereo disperso sull'Appennino: ancora senza esito le ricerche

Ancora senza esito le ricerche dell'ultraleggero scomparso dai radar nella tarda mattinata di sabato 28 gennaio sull'Alto Appennino modenese.

L’aereo era decollato intorno alle 11,22. Poco dopo, tra Pievepelago e Riolunato, la perdita del contatto radio. Di Ivano Montanari, 61 anni, un giovane pensionato con la passione del volo, non ci sono più notizie dalla tarda mattinata di sabato.

Il pilota, dopo essersi alzato in volo dalla pista del nostro aeroporto Bonazzi, ha puntato l’elica dell’ultraleggero – un Evektor Eurostar di proprietà della Top Gun Fly School – verso l’Appennino.

Dopo l'allarme lanciato dall'aeroporto, si sono mobilitati i soccorsi. Oltre alle squadre territoriali del Soccorso Alpino delle provincie di Reggio Emilia e Modena, sono impegnati nelle ricerche - coordinate dall'RCC dell'Aeronautica Militare - anche i Carabinieri, personale del 118 ed Vigili del Fuoco, questi ultimi con l'impiego di un elicottero che si aggiunge a quello dell'Aeronautica Militare.

Nelle ricerche sono impegnate squadre Vigili del Fuoco con motoslitta, esperti in soccorso su neve e ghiaccio, droni e mezzi fuoristrada coordinati da un posto comando insediato presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Pievepelago. Sono impegnati 20 pompieri tra coordinamento e ricerche sul campo. Anche il Soccorso Alpino Emilia-Romagna ha messo in campo una ventina di operatori che hanno condotto sia le ricerche via terra sia a bordo degli elicotteri.

Le ricerche sono rese difficoltose dal maltempo e dal rischio valanghe e fino ad ora sono state infruttuose. Ipotizzando che l'ultraleggero possa essere precipitato - cosa che appare sempre più probabile con il passare delle ore - rintracciarlo nel territorio montuoso e boscoso dell'Alto Frignano risulta particolarmente complesso, anche in virtù del manto nevoso.

Chiaramente restano vive le speranze per il 61enne, che potrebbe essere riuscito a mettersi in salvo grazie al paracadute balistico o ad un atterraggio di fortuna. Ma il trascorrere del tempo non gioca a favore del pilota.