Aggredisce i carabinieri mentre lo riaccompagnano ai domiciliari, arrestato di nuovo

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Modena San Damaso hanno tratto in arresto un 25enne per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari a seguito di aggravamento di precedente misura cautelare, nella giornata di ieri è stato condotto davanti al Giudice per l’udienza dibattimentale del suo caso.

Al termine, durante la ricollocazione agli arresti domiciliari, il 25enne si è scagliato contro i militari strattonandoli e spingendoli per impedire il compimento dei loro atti d’ufficio. Da lì l'arresto e una nuova notte in camera di sicurezza.

Questa mattina è stato condotto di nuovo davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo. per questo nuovo reato dovrà sottoporsi all'obbligo di firma, quando avrà termninato il periodo ai domiciliari dovuto ai fatti precedenti.