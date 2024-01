Aggredisce la compagna e poi i Carabinieri, arrestato 45enne di Castelfranco

Nel corso della notte appena strascorsa, una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, è immediatamente intervenuta in un’abitazione sita in quel centro, a seguito di segnalazione pervenuta sull’utenza 112 da parte di una donna che riferiva di essere stata aggredita dal compagno.

L’immediato intervento dei Carabinieri permetteva di fermare l’uomo, 45enne, in evidente stato di ebbrezza alcolica, nei pressi dell’abitazione. Nella circostanza, lo stesso si opponeva alle operazioni di identificazione, aggredendo fisicamente i militari che tuttavia riuscivano a contenerlo e trarlo in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Lo stesso nella mattinata odierna è stato giudicato con rito direttissimo dal Giudice del Tribunale di Modena, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.