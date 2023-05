Riverso a terra, viene soccorso ma aggredisce i sanitari del 118. Arrestato

E' finito in manette con l'accusa di resistenza e lesioni lo straniero che questa notte si è reso protagonista di un'aggressione ai danni dei sanitari del 118 intervenuti per soccorrerlo. E' accaduto intorno alle 4.30 accanto a via Emilia Ovest, precisamente in piazza Alessandrini, dove l'uomo era stato notato riverso a terra accanto al monumento ai partigiani caduti.

Sul posto era intervenuta un'ambulanza per sincerarsi delle condizioni dell'uomo, ma questi ha reagito violentemente all'arrivo dei sanitari. Secondo quanto ricostruito, lo straniero avrebbe preso a calci e pugni il personale del 118, minacciandolo anche con una bottiglia. Visto il suo stato psicofisico, è probabile avesse abusato di alcol o di sostanze stupefacenti.

Con l'arrivo della pattuglia dei Carabinieri, richiesto proprio dai sanitari, la situazione non è cambiata, tanto che lo straniero si è scagliato anche contro i militari, che tuttavia lo hanno contenuto.

Il cittadino marocchino, clandestino in Italia e senza fissa dimora, è quindi stato tratto in arresto, dopo aver ricevuto le cure del caso.

Dopo alcune ore è stato condotto in Tribunale per il processo direttissimo, a aseguito del quale l'arresto è stato convalidato e nei confronti del magrebino è stato disposto l'obbligo di firma una volta alla settimana.