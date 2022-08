Aggredita in un centro massaggi, perde la vista da un occhio. In carcere un 32enne

Si trova in carcere da ieri un uomo di 32anni accusato di lesioni gravissime nei confronti di una donna. I Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno infatti dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena, su richiesta di questa Procura, nei confronti dell'uomo, che è ritenuto responsabile di una aggressione violenta avvenuta nel paggio scorso presso un centro massaggi di Vignola.

In quell'occasione, in circostanze e per ragioni che non sono ancora state rese note, l'uomo avrebbe colpito una 49enne con un'arma da taglio, ferendola anche all'occhio destro: a seguito di quel colpo la signora ha perso la vista da quell'occhio.

I Carabinieri della Tenenza di Vignola, intervenuti sul posto subito dopo i fatti, hanno raccolto fonti di prova integranti il quadro indiziario grave, preciso e concordante nei confronti dell’indagato. Tra le fonti di prova, il RIS di Parma ha esaltato il profilo del DNA sulla mascherina chirurgica anti-covid usata dall’indagato al momento dell’aggressione, che era stata rinvenuta e sequestrata dai Carabinieri di Vignola sulla scena del reato.

Il 32enne dovrà ora essere sentito nell'interrogatorio di garanzia, a seguito del quale verranno prese decisioni sulla sua sorte.