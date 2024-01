Accerchiano un 14enne e lo derubano. Arresto 17enne straniero

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto in flagranza un cittadino tunisino di 17 anni per il reato di rapina aggravata in concorso.

Intorno alle ore 23:30 del 13 gennaio scorso, una pattuglia della Squadra Volante, nel transitare in via Bonacini all’altezza di via Rossini, ha notato tre giovani, con il viso parzialmente travisato da cappuccio e scaldacollo, che avevano accerchiato un altro ragazzino e lo stavano strattonando. I tre alla vista della Polizia si sono dati a precipitosa fuga in direzione di via Divisione Acqui.

Gli agenti, si sono subito dati all’inseguimento, e sono riusciti a raggiungerne uno e a bloccarlo all’altezza di via Spontini.

Gli operatori hanno potuto accertato che la vittima, un minore di 14 anni, era stata accerchiata dai tre ragazzi, colpita al volto con un pugno e derubata del proprio telefono cellulare.

L’indagato, già noto alle forze dell'Ordine, risulta affidato a una struttura di accoglienza di Modena.

Al termine degli accertamenti a suo carico, il 17enne è stato associato al CPA di Bologna, come disposto dalla Procura per i Minorenni di Bologna.

Nella giornata odierna, all’esito dell’udienza di convalida, confermando l’operato della P.G., il G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna ne ha disposto la misura custodiale in IPM.

Indagini in corso per risalirei all’identità degli altri due ragazzi, che hanno agito in concorso.