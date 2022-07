Ubriaco cerca di aggredire il barista e finisce in manette

La scors notte, poco dopo l'una, da un locale di via Emilia Centro è arrivata la richiesta di intervento alle forze dell'ordine, a causa della presenza di un avventore particolarmente molesto. Un 35enne in stato di ubriachezza, infatti, aveva tentato di aggredire il barista e stava creando scompiglio per il su atteggiamento rissoso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena. All’arrivo della pattuglia, il 35enne si è immediatamente e attivamente opposto all’identificazione e al compimento degli atti d’ufficio spintonando, strattonando e colpendo i militari.

I Carabinieri, dopo averlo contenuto, lo hanno tratto in arresto per il reato di resistenza e lesioni aggravate a pubblico Ufficiale. Lunedì mattina verrà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.