Istituto "Corni" senza pace, in ospedale un collaboratore aggredito

A distanza di meno di una settimana dal precedente episodio di violenza, il "Corni" professionale di Largo Moro torna ad essere teatro di un'aggressione. E' accaduto questa mattina intorno alle ore 8, quando - secondo una prima ricostruzione - un gruppetto di studenti avrebbe preso di mira un collaboratore scolastico, che sarebbe stato colpito a pugni da più persone.

L'uomo ha riportato evidenti lesioni alle braccia ed è stato soccorso dal 118, per poi essere caricato in ambulanza e trasportato al pronto Soccorso per essere medicato.

Contestualmente sul posto sono confluite le Volanti della Polizia, seguite anche dalla Squadra Mobile. Gli agenti si sono trattenuti per circa due ore all'interno della scuola, per ricostruire l'accaduto. Al momento non è ancora possibile sapere se sono stati presi provvedimenti nei confronti dei minori coinvolti.

Quanto accaduto rende ancora più critica una situazione che negli ultimi mesi ha visto troppe volte gli studenti protagonisti di gesti violenti, sia nei confronti di altri ragazzi, sia verso il personale scolastico.