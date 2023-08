Castelvetro, ex consigliere comunale aggredito al bar: "Dove sono i controlli?"

Momenti di tensione ieri pomeriggio, poco dopo le ore 16, presso il Bar Sport di Castelvetro. Tra gli avventori vi era anche Bruno Rinaldi, ex consigliere comunale e molto conosciuto in paese, il quale è stato vittima di un'aggressione. Rinaldi si trovava seduto insieme ad alcuni amici, quando ha visto entrare una donna con un gratta&vinci e uscire senza: in modo educato, giusto per fare conversazione, si è rivolto a lei chiedendo se per caso avesse vinto o perso.

Una frase banalissima che ha fatto scattare il marito della signora, un cittadino albanese sulla trentina che stava consumando una birra al tavolo. Lo straniero si è scagliato violentemente contro Rinaldi, raggiungendolo dove era seduto e afferrandolo per il collo a più riprese fra insulti e minacce. La "colpa" sarebbe stata quella di aver rivolto la parola alla moglie. I presenti hanno cercato di contenere l'uomo, bloccandolo fisicamente e poi cercando di convincerlo a desistere, impedendo così che colpisse la vittima con una bottiglia di birra che stava brandendo.

Venuto a miti consigli, il trentenne se n'è andato, chiedendo anche scusa. Pochi istanti dopo sono arrivati i Carabinieri di Castelvetro, che hanno verbalizzato l'accaduto.

Rinaldi si è poi recato al Pronto Soccorso per farsi medicare le escoriazioni ed è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. Nelle prossime presenterà querela contro l'aggressore.

Tanti i messaggi di solidarietà per quanto accaduto all'ex consigliere comunale, che ha commentato il fatto invocando maggiori controlli da parte della Polizia Locale: "I vigili urbani intensifichino i controlli contro l'abuso di alcol. Questo per le ovvie questioni di ordine pubblico ma anche per evitare che poi, qualche ubriaco si metta alla guida... Questa volta è toccato a me, è andata bene, la bottiglia alla fine non l'ha usata, ma che aspettiamo che succeda la disgrazia?".