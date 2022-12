Prende a testate i carabinieri che gli dovevano notificare un atto giudiziario, 20enne in manette

Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno rintracciato un 20enne destinatario di atti giudiziari da notificare. Un semplice adempimento burocratico che ha avuto conseguenze ben più gravi.

Il giovane infatti, improvvisamente ed inspiegabilmente, si è scagliato contro i militari, colpendoli con calci, spinte e testate, proferendo nei loro confronti frasi offensive e cagionando lesioni ad uno dei tre Carabinieri intervenuti,

Il 20enne è stato immobilizzato e tratto in arresto per i reati di minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate nonché denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di oltraggio a Pubblico ufficiale.

Nelle tasche del 20enne sono stati trovati anche alcuni frammenti di hashish per i quali è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura.

Questa mattina l’arrestato sarà condotto davanti al Giudice del tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.