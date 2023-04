Lite violenta fra detenuti al Sant'Anna, ferito un agente della Penitenziaria

Oggi all’interno del 6° reparto, adibito a detenuti comuni, della Casa Circondariale di Modena si è verificata una lite violenta fra due detenuti stranieri. Gli agenti sono dovuti intervenire per separare i due contendenti: in questa operazione uno dei poliziotti della Penitenziaria è rimasto ferito ed è stato successivamente trasportato al Pronto Soccorso.

A darne notizia è Elia Sposito segretario regionale dell’Emilia-Romagna del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP.: “L’episodio odierno è uno dei tanti che si verificano quotidianamente nelle carceri. Siamo stanchi di lavorare in queste condizioni ed auspichiamo in un cambiamento che sembra non avvenire mai sebbene il susseguirsi dei governi e delle è relative promesse.”

Gina Rescigno vice-segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP. ha aggiunto: “Quanto accaduto all’interno del Circondariale di Modena, che è già stato scenario di violente rivolte, testimonia l’assoluta necessità di rivedere il sistema- carceri. La “grave situazione carceraria” necessita di ottenere una risposta alle aspettative che codesto Governo aveva ingenerato attraverso le idee manifestate in campagna elettorale. Come sindacato ci auguriamo che provvedimenti esemplari vengano adottati atti a mettere in sicurezza le carceri e la Polizia Penitenziaria. Esprimiamo la nostra solidarietà al Collega coinvolto tra l’altro persona molto cara a questa organizzazione sindacale”