Aggressione in carcere, feriti due agenti. Il sindacato chede il taser in dotazione

Ieri pomeriggio, nel carcere di Modena, un detenuto di origine tunisina ha aggredito violentemente due poliziotti. Lo riferisce il SAPPE, il sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. L'uomo, scagliandosi contro i due agentiper rgioni non note nel dettaglio, li ha colpiti con violenza, procurando loro lesioni che sono poi state refertate al Pronto Soccorso, con prognosi di 4 e 7 giorni.

"Sarebbe opportuno - commentano Giovanni Battista Durante, Segretario Generale Aggiunto del SAPPE e Francesco Campobasso, Segretario Nazionale - che i vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ponessero al più presto rimedio alla scellerata organizzazione degli istituti penitenziari, fatta negli anni passati, rendendoli quindi più sicuri, anche al fine di non vanificare gli sforzi che la politica sta facendo in questa direzione".

Il sindacato chiede interventi radicali e risolutori, uno dei quali inevitabilmente destinato a far discutere: "Bisogna al più presto procedere alla definizione dei protocolli operativi che, da quanto ci risulta, sono ormai quasi ultimati, alla dotazione del taser o di altro strumento di difesa adeguato".

Ma le proposte sono anche di più ampio respiro e toccano nervi scoperti del sistema, in particolare in merito "alla riorganizzazione degli istituti, attraverso una diversa classificazione, differenziandoli in strutture di massima sicurezza, media sicurezza e custodia attenuata". Il SAPPE conclude: "Bisogna quindi eliminare i circuiti e prevedere una modalità di accesso alle strutture aperte che sia graduale e premiale, non indiscriminata, come avviene oggi, col sistema delle cella aperte e della vigilanza dinamica".