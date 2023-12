Aggressione a Carpi, due giovani si accoltellano in Piazza Martiri

Nella tarda serata di ieri sera due giovani si sono accoltellati in piazza a Carpi. Stando a quanto ricostruito, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 23.40, un 19enne e un 32enne, entrambi di origine straniera, sono rimasti coinvolti in una lite sfociata poi in un aggressione vera e propria.

Entrambi i giovani hanno riportato gravi ferite da arma da taglio. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 con due ambulanze e l'elisoccorso. Il più giovane è stato portato all'Ospedale di Baggiovara mentre per l'altro si è reso necessario il trasporto al Maggiore di Bologna in elicottero. Entrambi in codice di massima gravità si troverebbero ora in terapia intensiva.

Sull'accaduto indaga la Polizia.

"Eventi come quelli di ieri non sono rappresentativi della nostra comunità,- dichiara il sindaco di Carpi, Bellelli- che si trova giustamente allarmata e preoccupata. Per tale ragione, sollecitiamo da tempo un potenziamento delle forze dell'ordine sul territorio."

"Ieri, in tarda serata, il nostro centro storico è stato teatro di un atto di violenza assurda, culminato con il ferimento di due persone per colpi di arma bianca. Si tratta dell'ennesimo episodio che genera legittima preoccupazione e apprensione nella nostra comunità, ma allo stesso tempo l’episodio di ieri sera segna un apice per la gravità dei fatti. La nostra comunità non tollera più tali avvenimenti. Il centro storico rappresenta il luogo in cui ci si riunisce in serenità con amici e conoscenti, un luogo di svago e spensieratezza. Come concordato nel recente incontro del Tavolo per l'Ordine e la Sicurezza tenutosi circa quindici giorni fa a Carpi, chiederò un incremento della presenza delle forze dell'ordine sul nostro territorio affinché simili episodi non si ripetano, oltre al potenziamento del nostro Commissariato di Polizia di Stato. Una città di 73mila abitanti ha una complessità sociale che non può essere gestita dall’attuale numero di forze dell’ordine. Sarà anche richiesto che tutti coloro coinvolti in quanto accaduto siano identificati, e chiunque abbia responsabilità sia portato davanti alla giustizia. I cittadini che ogni giorno accettano le regole del nostro vivere insieme, hanno il diritto di sentirsi sicuri, ed il fenomeno che ha portato ai fatti di ieri sera va estirpato da subito."