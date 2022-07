Lite in coda al casello di Modena Nord, pesta un altro automobilista e fugge

Nei giorni scorsi un automobilista in ingresso in Autosole al casello di Modena Nord aveva richiesto l’intervento della Polizia di Stato, segnalando di essere stato aggredito da un altro automobilista il quale, dopo aver urtato la sua autovettura tentando una manovra sconsiderata per sorpassarlo in fila al casello, lo aveva poi raggiunto e colpito con numerosi colpi alla testa, al volto ed al corpo.

Non appena altri automobilisti si erano avvicinati per tentare di riportare la calma, però, l’aggressore era salito rapidamente sulla propria autovettura e, dopo aver fatto ingresso in autostrada, si era dileguato.

L’aggredito, un 28 enne, ha riportato diverse contusioni, con una prognosi di 30 giorni.

Gli accertamenti svolti dagli investigatori della Sottosezione autostradale di Modena Nord hanno permesso di raccogliere preziose testimonianze che, insieme all’acquisizione delle immagini dell’impianto tv circuito chiuso del casello, hanno confermato il racconto del malcapitato sulla violenta e brutale aggressione subita.

L’aggressore, un 48enne, una volta identificato, è stato denunciato a piede libero per i reati violenza privata, lesioni gravi e danneggiamento doloso.