Aggressione con cric, cacciaviti e coltello: due persone ferite gravemente

Lunedì sera, XII Morelli, una frazione di Cento, è stata teatro di un violento episodio che ha lasciato due persone, entrambe residenti a Massa Finalese nel comune di Finale Emilia, ferite e trasportate in ospedale.

L'incidente ha avuto inizio intorno alle 21, quando alcuni individui hanno fermato una vettura in via Paratore.Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo ha attaccato il parabrezza e i finestrini della vettura, frantumandoli completamente tramite l'utilizzo di arnesi quali coltelli, bastoni e cacciaviti. Il conducente, preso dal panico, è uscito rapidamente dall'auto nel tentativo di mettersi in salvo, ma è stato raggiunto e colpito da diversi fendenti alla testa. Parallelamente, all'interno di un'attività commerciale situata nelle vicinanze, un altro individuo è stato vittima di un attacco con un coltello.

La scena di violenza ha attirato immediatamente l'attenzione dei residenti della zona. Sul posto sono arrivati rapidamente i carabinieri di Cento e i sanitari del 118. Uno dei feriti, dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell'aggressione, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di Cona tramite elisoccorso. L'altro ferito è stato invece portato in ospedale a bordo di un'ambulanza.

Le due vittime, entrambi di origine straniera ma residenti in provincia di Modena, sono ora sotto le cure dei medici.