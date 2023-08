Accoltellamento in Corso Vittorio Emanuele, gravissimo un uomo. Due aggressori in fuga

Oggi pomeriggio poco dopo le ore 18.00 si è verificata una grave aggressione in strada in Corso Vittorio Emanuele nei pressi dell'incrocio con via San Martino. Un uomo di colore ha riportato gravissime ferite, probabilmente a seguito di colpi di arma da taglio.

Lo straniero è stato soccorso dopo essere caduto a terra sulla pista ciclabile e dopo aver perso molto sangue. Soccorso dal personale sanitario e dal medico del 118, l'uomo è poi stato trasportato in condizioni critiche all'Ospedale di Baggiovara.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Un testimone ha riferito di aver assistito alle fasi finali di una colluttazione a seguito della quale due giovani si sarebbero dati alla fuga in direzione di piazzale Natale Bruni. Subito sono iniziate le indagini per fare luce sull'accaduto. ++ Seguiranno Aggiornamenti ++