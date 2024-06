Aggressione in discoteca a Modena: 6 giovani denunciati per lesioni aggravate

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato cinque giovani, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e un diciottenne per il reato di lesioni aggravate ai danni di un minorenne.

L'incidente risale alla notte del 28 marzo scorso, quando un 16enne è stato aggredito all’interno di un locale da ballo da un gruppo di giovani, per la maggior parte minorenni. La vittima ha riportato un trauma cranico e policontusioni, come refertato dal pronto soccorso del policlinico locale.

Le indagini sono state avviate immediatamente dalla Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Modena e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Grazie ai riconoscimenti fotografici e alle testimonianze raccolte, gli investigatori sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei sei indagati.

Le investigazioni hanno inoltre rivelato un collegamento tra l'aggressione in discoteca e un altro episodio di violenza avvenuto il 2 aprile. In questa occasione, un gruppo di 13 minorenni, tra cui tre già indagati per i fatti del 28 marzo, ha atteso il 16enne sotto casa sua. Mentre il giovane rientrava con i familiari, il gruppo ha cercato di aggredirli con una sassaiola e un bastone. L'arrivo tempestivo della Polizia ha impedito ulteriori violenze, con alcuni membri del gruppo che sono riusciti a fuggire mentre altri sono stati fermati e identificati.

Alla fine delle indagini, i 13 minorenni sono stati denunciati per tentate lesioni aggravate. La Polizia di Stato continua a monitorare la situazione, ribadendo l’importanza di denunciare immediatamente qualsiasi episodio di violenza per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.