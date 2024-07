Straniero fuori di sè aggredisce i passanti, donna ferita alla testa da un bastone

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

E' accaduto pochi minuti prima delle 14 di ieri, mentre la vittima stava percorrendo a piedi viale Monte Kosica. Nel tragitto - all'altezza della rotatoria di via Fontanelli - la donna ha incrociato un giovane africano, che teneva in mano un ramo forse raccolto per strada, gesticolava in maniera illogica e proferiva frasi a caso, in evidente stato di agitazione fisica. Difficile dire se si trattasse della conseguenza di assunzione di sostanze oppure di più seri problemi di salute individuali.

Il giovane ha insultato la donna e poi ha proseguito per la propria strada, salvo poi ritornare sui suoi passi, riavvicinarsi alla vittima e scagliarle contro il bastone. La signora è stata colpita alla testa e l'aggressore si è allontanato. La ferita, fortunatamente superficiale, ha causato la perdita di molto sangue e la donna si è accasciata a terra in attesa dell'arrivo dei soccorsi, prontamente avvertiti da due passanti.

Accompagnata dal 118 al Pronto Soccorso, è poi stata dimessa nel pomeriggio dopo alcuni punti di sutura, fortunatamente senza conseguenze gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza e avviato accertamenti. E' emerso in seguito che presenza dello straniero era stata segnalata alle forze del'ordine in centro storico da parte di cittadini evidentemente impauriti dai suoi atteggiamenti. La vittima dell'aggressione quest'oggi ha sporto formale denuncia ai Carabinieri e sullo straniero starebbe indagando anche la Polizia Locale,

Sono emersi ulteriori casi di aggressioni del tutto ingiustificate e prive di scopo messe in atto dal giovane: ieri pomeriggio un anziano si è infatti recato al pronto soccorso dopo essere stato colpito da un uomo corrispondente alla descrizione. Si tratterebbe inoltre della stessa persona che nella notte tra martedì e mercoledì ha scagliato una pietra contro un giovane che si trovava in strada con un amico in viale Barozzi, all'angolo con via Luosi. Fortunatamente anche in questo caso l'oggetto lanciato non ha causato lesioni serie, se non un ematoma ad una gamba.

Le vittime hanno espresso grande preoccupazione per la situazione nella quale loro malgrado si sono venute a trovare: benchè pare essersi trattato del comportamento decisamente fuori controllo di un singolo individuo, i diversi episodi contribuiscono a generare un senso si insicurezza crescente.