Ragazzo insultato e colpito con una catena in piazza, fermato l'aggressore

Un altro episodio di violenza fra giovanissimi ha interessato il centro storico di Carpi nelle scorse ore. E' accaduto ieri pomeriggio in piazza Martiri, dove gli agenti della Volante del Commissariato cittadino sono dovuti intervenire per soccorrere un ragazzo di 17 anni, che aveva riportato una ferita dopo un diverbio con dei coetanei.

Secondo quanto riferito alla Polizia dalla vittima, tutto si sarebbe consumato in pochi minuti, dopo che aveva incontrato in pizza 4 o 5 suoi conoscenti. Questi lo avrebbero insultato nel corso di una lite e il 17enne si sarebbe poi allontanato in bicicletta, perdendo la catena per legarla. Un giovane lo avrebbe quindi inseguito a piedi e colpito proprio con il catenaccio.

Ascoltato il racconto, i poliziotti si sono messi subito alla ricerca del gruppetto di giovani e li hanno individuati non lontani. Diversi ragazzi sono fuggiti a piedi alla vista della pattuglia, ma gli uomini del Commissariato sono riusciti a individuare e fermare quello che si ritiene l'autore dell'aggressione.

Il 17enne è stato accompagnato al Pronto Soccorso e medicato, per poi essere dimesso rapidamente con una prognosi di 5 giorni. Quando la famiglia è giunta in Commissariato con la vittima, i poliziotti stavano già sentendo il presunto aggressore, un 19enne la cui posizione è stata denunciata all'autorità giudiziaria.

L’azione si è consumata in pochi istanti, tanto che non sono giunte telefonate al numero di emergenza. La Polizia invita perciò eventuali testimoni, esercenti o semplici passanti, a riferire in Commissariato.