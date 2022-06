Detenuto cerca di aggredire il Procuratore, feriti gli agenti che lo hanno bloccato

Un detenuto, che si trovava in licenza finale di esperimento, si sarebbe reso protagonista di un'aggressione ai danni del Procuratore capo di Modena. Lo riferisce la FP/Cgil Polizia Penitenziaria regionale. L'episodio si sarebbe verificato durante un'udienza con il Magistrato di Sorveglianza, che per l'occasione e era proprio il dott. Luca Masini.

L'impeto del detenuto, internato presso la Casa lavoro di Castelfranco Emilia, è stato prontamente disinnescato dall’intervento di due agenti di Polizia Penitenziaria, i quali sono poi anche dovuti ricorrere alle cure del locale Pronto Soccorso, riportando lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

"Grazie all’intervento della Polizia Penitenziaria si è scongiurato un’offensiva nei confronti del Pubblico Ministero. Queste aggressioni all’interno degli Istituti Penitenziari sono all’ordine del giorno, una statistica significativa testimonia come negli ultimi anni le politiche penitenziarie sono state fallimentari, dal 2015 al 2022 le aggressioni nei confronti dei poliziotti sono passate da 387 a 837 - spiega Santo Guercio, coordinatore della FP/Cgil Polizia Penitenziaria - E’ evidente che è un sistema che deve essere rifondato in modo organico. Servono tutele per gli uomini in divisa e strumenti idonei per sterilizzare sul nascere azioni violente che tutelano l’incolumità fisica del personale. Si auspica che il muovo capo del Dap attui una politica di discontinuità con il passato. Si esprime solidarietà sia nei confronti dei poliziotti che hanno riportato lesioni personali, che nei confronti del Procuratore della Repubblica per il tentativo di aggressione di cui è stato vittima".