Scende di casa per buttare il patume e viene accerchiato dal "branco", picchiato e rapinato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un'aggressione che lascia attoniti quella avvenuta ieri dopo le ore 23 in via Bisi, laterale di via Vignolese, a Modena. Un residente è infatti stato aggredito brutalmente a scopo di rapina da parte di un gruppo di giovani.

Secondo quanto ricostruito da un testimone, la vittima è scesa in strada per gettare il pattume nei cassonetti che si trovano nel punto in cui la strada è chiusa al transito. Un'area prettamente residenziale, attraversata soltanto dalla pista ciclabile che collega la Vignolese alla zona Morane.

Il residente è stato avvicinato da un ragazzo, che ha attaccato bottone con una scusa: in pochi istanti altri giovani si sono materializzati in strada e hanno accerchiato la vittima, che è poi stata aggredita. Sono spuntati anche dei bastoni e il trentenne è stato percosso fino a che non è caduto a terra: i ragazzi hanno infierito con i calci e si sono impossessati del telefono cellulare. Hanno urlato di consegnare altre cose di valore, ma l'uomo non aveva nulla con sè, se non le chiavi di casa.

A quel punto il gruppetto di violenti è fuggito in direzione di via Vignolese. La vittima è stata soccorsa e i testimoni hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, con una pattuglia della Volante che successivamente si è portata sul posto per raccogliere la denuncia di quanto accaduto.

Il residente è poi stato medicato dal personale di un'ambulanza del 118: ha riportato diverse contusioni e un ferita dolorosa ad una gamba, ma non è stato necessario il trasporto al Pronto Soccorso. Profondamente scosso, ha fatto rientro nel proprio appartamento.

I testimoni hanno, cercando di aiutare la vittima, hanno anche provato a seguire la traccia gps del telefono rubato, che è però stato spento dopo che i rapinatori hanno raggiunto - in pochi minuti - prima la Stazione Piccola, poi la zona di via Carlo Sigonio. Il gruppetto è stato descritto come composto da ragazzi di origine nordafricana, verosimilmente appena maggiorenni.