San Faustino, aggredito con una catena accanto al Windsor Park in piena notte

E' stato colpito alla testa tramite una catena metallica da un altro uomo, suo conoscente, che lo ha lasciato a terra sanguinante. Vittima di un'aggressione avvenuta in strada San Faustino intorno all'una della scorsa notte è stato un uomo di 37 anni, che è stato soccorso dal 118 e poi trasportato in ospedale.

A denunciare l'accaduto è la stessa vittima, che dopo una decina di ore passate al Pronto Soccorso di Baggiovara è stato dimesso con una prognosi di 40 giorni. Il fatto violento è avvenuto proprio accanto al condominio Windsor Park, sulla pista ciclabile che passa accanto all'edificio in prossimità dell'incrocio con viale Italia.

Secondo quanto riferito dal 37enne, che vive un momento di estrema difficoltà ed è costretto a vivere temporaneamente in auto dopo aver perso casa e lavoro, l'aggressore sarebbe il compagno di una sua amica, dalla quale ieri sera si sarebbe recato per una visita. A tarda serata si sarebbe presentato l'uomo e sarebbe nato un diverbio in strada, fino ad arrivare all'aggressione fisica. Obiettivo del 37enne era a suo dire quello di mettere in guardia l'amica dagli atteggiamenti violenti del compagno, il quale non avrebbe gradito l'intromissione, finendo per colpirlo.

Si tratterebbe per altro di un secondo episodio, del tutto analogo a quello avvenuto lo scorso settembre in un'altra zona della città, con modalità analoghe.

Dal Pronto Soccorso è scalata la segnalazione alle autorità, come prevede il protocollo, ma sarà il 37enne stesso a dover poi formalizzare nelle prossime ore la denuncia alle forze dell'ordine.