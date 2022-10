Rissa fuori dal Rockville, 19enne in Terapia Intensiva per una sassata alla testa

Un altro episodio violento si è verificato nel parcheggio del Rockville di Castellarano, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Un giovane modenese di 19 anni è infatti stato accompagnato dagli amici presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sassuolo all'alba di domenica, con una preoccupante ferita alla testa. Viste la gravità e la peculiarità della ferita, il ragazzo è stato quindi trasferito all'Ospedale di Baggiovara, dove ancora oggi si trova ricoverato in osservazione e in prognosi riservata. Fortunatamente sarebbe fuori pericolo.

Ancora da chiarire in modo ufficiale quanto accaduto. I sanitari hanno allertato i Carabinieri e gli amici del 19enne, anch'essi modenesi, hanno riferito di una presunta lite avvenuta all'esterno del locale reggiano.

Il gruppo della vittima e un altro gruppetto di ragazzi del Distretto Ceramico sarebbero venuti alle mani dopo un diverbio nato nel corso della serata. Secondo quanto appreso dagli amici, il 19enne sarebbe stato colpito al capo da una pietra scagliata da qualcuno alle sue spalle, mentre cercava di raggiungere un'auto per lasciare la discoteca.

Saranno comunque le indagini dell'Arma di Castellarano a dover tentare di ricostruire l'accaduto. I fatti sarebbero accaduti all'esterno del locale, che non poteva avere un controllo diretto sull'accaduto, in una zona dove non erano presenti altri giovani al di fuori di quelli coinvolti. Potrebbero risultare utili le telecamere presenti dentro e fuori dal locale, ben 15, i cui filmati sono stati messi a disposizione degli inquirenti da parte dei gestori del Rockville.

Ricordiamo che esattamente un anno fa lo stesso parcheggio del locale reggiano era stato teatro di un pestaggio, con una quindicina di giovani che avevano aggredito alcuni coetanei, danneggiando anche alcune auto. Nel corso della rissa erano stati anche esplosi dei colpi di pistola - una scacciacani come poi accerteranno i carabinieri - ed è stata strappata la collanina ad una delle vittime. Diversi ragazzi sono già stati identificati e denunciati per quei fatti.