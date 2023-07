Giovane accoltellato per strada accanto all'autostazione, indagini in corso

Ancora un'aggressione alle porte del centro storico. E' accaduto ieri sera intorno alle ore 20.30, quando un giovane è stato ferito verosimilmente da un coltello o da un altro arnese da taglio. L'aggressione si sarebbe consumata in viale Molza, nei pressi dell'autostazione.

Il ragazzo è stato soccorso da alcuni passanti sul ciclopedonale, nei pressi del bar Nuovo Fiore. Perdeva sangue ed è stato medicato in prima battuta dai sanitari del 118, chiamati dai testimoni, per poi essere trasferito al Pronto Soccorso di Baggiovara. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e sarà dimesso dopo un periodo di osservazione.

I primi ad intervenire sulla scena del delitto sono stati i militari dell'Esercito, seguiti poi da una pattuglia dei Carabinieri. Testimoni riferiscono di aver visto un altro giovane correre in direzione della stazione delle corriere poco dopo essersi accorti del ragazzo ferito, ma all'arrivo dei militari l'ipotetico aggressore si era già dileguato.

Un episodio che aumenta comprensibilmente la preoccupazione per chi frequenta la zona, soprattutto perchè avvenuto ad appena 48 ore di distanza da un altro accoltellamento, che nella notte di lunedì aveva visto un ventenne straniero vittima di un'aggressione all'arma bianca nel vicino largo Sant'Agostino.