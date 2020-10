Pavullo, agricoltore di 74 anni muore schiacciato dal trattore

Un uomo di 74 anni residente a Monzone, frazione del comune di Pavullo nel Frignano è partito con il suo trattore nella tarda mattinata di oggi per andare a fare dei lavori di potatura nel campo di sua proprietà. Già nel primo pomeriggio i familiari, non vedendolo arrivare, si sono preoccupati e hanno chiamato i Carabinieri.

I militari inviano una pattuglia dei Carabinieri Forestali e attivano i soccorsi. Sono circa le 15,20 e sul posto viene inviata a squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

La zona da perlustrare era ampia: per accelerare i tempi il Caposquadra del CNSAS decide di attivare l’elicottero 118 di Pavullo. E’ infatti stato l’elicottero durante un sorvolo ad individuare il trattore ribaltato. L’equipaggio è stato sbarcato con il verricello in quanto la zona non era atterrabile, ma il personale medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso.

L’uomo stava scaricando i rami e le felci potate, dal rimorchio sul bordo di un dirupo. Per cause in corso di accertamento, si è ribaltato lungo il canalone e purtroppo il mezzo agricolo lo ha schiacciato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Avvertito il Pubblico Ministero di turno e avuta l’autorizzazione, la salma è stata recuperata dall’elicottero e trasportata ia bordo strada per poi essere trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.