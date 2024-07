"Aiuto, sono su un precipizio": la richiesta di aiuto del fungaiolo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un'escursione per raccogliere funghi ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un 72enne di Carpi, che è stato salvato dal soccorso alpino nei boschi di Cavalese.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando l'uomo è scivolato in un dirupo per una trentina di metri nella zona di malga Salanzada, finendo in un canale ripido.

Nonostante le ferite, il fungaiolo è riuscito a mantenere la calma e a chiamare la moglie per avvisarla dell'accaduto. La donna ha prontamente contattato il 112, riferendo che il marito si trovava letteralmente sull'orlo del precipizio.

L'elicottero del soccorso alpino, decollato da Mattarello, ha effettuato un sorvolo individuando una traccia in un prato che conduceva a un precipizio nella zona di malga Salanzada. Nel frattempo, anche l'elicottero della guardia di finanza, equipaggiato con il sistema Imsi Catcher per la localizzazione dei telefoni cellulari, è giunto sul posto. Dopo aver imbarcato a bordo un operatore della stazione Val di Fiemme, si è diretto verso il luogo individuato.

L'uomo di Carpi, cosciente e visibilmente ferito, è stato avvistato e raggiunto sia dall'alto che via terra dai soccorritori. Successivamente, l'equipaggio dell'elicottero sanitario di Trentino Emergenza è intervenuto per trasferirlo all'ospedale Santa Chiara per ulteriori accertamenti.

Grazie alla prontezza dei soccorsi e alla lucidità del fungaiolo, che è riuscito a comunicare la sua posizione nonostante la situazione critica, si è evitata una tragedia. L'intervento tempestivo e coordinato delle squadre di soccorso ha permesso di salvare la vita all'anziano escursionista, che ora è sotto osservazione per valutare l'entità delle sue ferite.